Squalificato il molestatore di Dayane Mello

Sono giorni che ormai Dayane Mello è al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Come sappiamo attualmente la modella sta partecipando al reality La Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria. In questa settimana tuttavia è accaduto qualcosa che ha lasciato il web sconvolto e senza parole. Nel corso di una festa infatti il concorrente Nego do Borel ha molestato Dayane, che pur avendo bevuto qualche bicchiere di troppo, ha cercato in tutti i modi di allontanare il suo compagno. Nel mentre sui social è partita una vera e propria polemica e centinaia di utenti hanno chiesto che venissero presi provvedimenti. Anche Rosalinda Cannavò si è schierata dalla parte della sua amica, facendo un duro sfogo.

Quando però poche ore fa Nego do Borel ha nuovamente molestato Dayane Mello, il web è entrato in subbuglio. A quel punto, a seguito del caso mediatico scaturito, Record Tv, emittente de La Fazenda, ha finalmente deciso di intervenire, squalificando Nego, che ha così lasciato il reality. Questo il comunicato rilasciato, riportato da FanPage:

“Record TV informa che, dalla mattina di questo sabato (25), sta lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality ‘A Fazenda’ che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare che Dayane e gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da prendere. Oltre all’assistenza psicologica, Dayane ha sostenuto un colloquio completando gli elementi essenziali per un processo decisionale equo. Alla luce dei fatti, i direttori di Record TV hanno deciso di ritirare Nego do Borel dal concorso”.

Nel mentre il web continua a essere preoccupato per Dayane Mello, che attualmente è ancora all’interno del reality. Come se non bastasse solo qualche giorno fa Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni retroscena su Nego do Borel, che sembrerebbe avere dei precedenti. Rivediamo di cosa si tratta.