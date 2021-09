Nei giorni scorsi Micol Olivieri, che per anni ha interpretato Alice nella fiction I Cesaroni, è tornata a parlare di un’esperienza passata. Stiamo parlando di quando partecipò a Pechino Express con l’amico e collega Niccolò Centioni e del perché ha litigato con lui. Questa una parte del suo discorso:

[…] Le discussioni di cui parla questo ragazzo che ha lavorato con me per anni, sono discussioni che avevamo come fratello e sorella, perché noi siamo cresciuti come fratello e sorella. Quindi avevano un peso relativo. Le discussioni che non sono state montate durante Pechino Express, a sua detta, non esistono. Non è stata montata una sua frase molto grave, di cui ovviamente io non farò parola.

[…] Dopo che si è conclusa l’ultima stagione dei Cesaroni, io ero incinta, ho iniziato a leggere nuove dichiarazioni, sempre su questo. A quel punto quando una persona si permette di minare alla serenità mia e della mia famiglia, è fuori. […]