Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Scoppia una discussione tra Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Nicholas dopo che la professoressa ha chiesto allo studente di dimostrare il compito di Dustin prima del professionista di Amici.

Scontro tra Alessandra Celentano e Nichols

Anche nel corso della puntata odierna di Amici 23 non potevano mancare gli scontri tra professori. Una lite è stata quella tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano dopo aver assistito al compito di Dustin.

Il professore infatti ha assegnato in settimana la stessa esibizione che ha portato Nicholas durante lo scorso appuntamento. Stiamo parlando di quella relativa al neoclassico, in quanto secondo la maestra il suo allievo avrebbe saputo farla molto meglio.

Tuttavia alla fine anche la Celentano non è rimasta convinta e ha spiegato di avergli dato un 3.5. Il regolamento vuole che se un professore dà l’insufficienza al proprio allievo quest’ultimo deve riconsegnare la propria maglia e uscire dallo studio. Molto probabilmente questo non è un addio e vedremo Alessandra riconsegnarla in un appuntamento del daytime.

madre sorella moglie regina preside tutto #Amici23 pic.twitter.com/kqx57pMzf2 — OPI | Ricchi E Poveri a Sanremo era (@opiquellovero) January 28, 2024

Il pubblico è rimasto molto colpito dalla decisione di Alessandra Celentano perché non si aspettava un tale comportamento verso un proprio studente. Ma le notizie non finiscono qui in quanto c’è stata anche una discussione tra l’insegnante e Nicholas. Questo perché la Celentano ha proposto di far ballare Nicholas al posto del professionista (e dopo Dustin) per vedere le differenze tra loro due.

Una proposta che non è stata per nulla accolta bene dall’allievo e da Raimondo Todaro: “Non trovo il motivo per cui io adesso debba scendere e farlo un’altra volta. Perché devo farlo ora per essere nuovamente umiliato? Io ho già dimostrato settimana scorsa, non si tratta di coraggio“. La Celentano è sbottata urlando “fai i compiti e stai zitto“, ma poi è intervenuta la De Filippi per abbassare i toni.

Gli spettatori nel frattempo rimangono in attesa di sapere quali concorrenti avranno l’occasione di passare al Serale. Nel mentre vi ricordiamo che la puntata di oggi potrà essere recuperata in streaming su Mediaset Infinity e WittyTV.