Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici 23

Durante la dimostrazione di un compito Mida ha discusso con Anna Pettinelli. Poi quest’ultima ha litigato anche con Lorella Cuccarini.

La lite tra Mida e Anna Pettinelli

Chi ha seguito il daytime questa settimana sapete che Mida ha ricevuto una lettera da parte di Anna Pettinelli riguardante un compito. Avrebbe dovuto scrivere delle barre utilizzando parole come “cipolle“, “stomaco“, “tosse” o “equatore” all’interno di un’altra canzone. Ovviamente un’assegnazione molto difficile che non ha soddisfatto la professoressa:

“Non hai scritto un testo, le hai prese e le hai tirate una dopo l’altra. Tesoro mio, questo era un compito sensato se ti ci fossi applicato. Io non ce l’ho con te, ma con il tuo modo banale di scrivere”.

Tutto ciò ha scatenato una lite tra la Pettinelli e Lorella Cuccarini, la quale ha affermato che il compito non aveva alcun senso e che il suo allievo ha un bellissimo modo di scrivere. “Dai un compito del genere ai tuoi allievi, allora. Nessuno ha scritto delle barre tra loro“, esclama Lorella.

mida che ci sfama, lorella con i fogli, la petty nera, il pubblico che urla, tutto in così poco tempo ma cosa stiamo vedendo l’italia è il paese che amo



pic.twitter.com/IcLuRns9xE — Betta (@BettaZ02) January 28, 2024

A un certo punto anche Mida ha preso la parola dopo che Anna Pettinelli ha dichiarato che ciò che ha fatto non andava assolutamente bene. Lo studente ha esclamato: “Siamo pronti per la pagliacciata. Quando lei mi assegnerà compiti sensati, allora io scriverò cose sensate“. Uno scontro molto acceso che ha travolto la maestra di canto, la quale ha dovuto affrontare anche un dibattito con Rudy Zerbi.

Fatto sta che, come al solito, a un certo punto Maria De Filippi ha fatto calmare gli animi e ha mandato il giovane cantante al proprio posto. Ovviamente ci saranno tante altre occasioni in cui il pubblico assisterà a delle discussioni tra loro. La strada per il Serale si sta facendo sempre più corta e tra non molto vedremo quali concorrenti si guadagneranno la maglia tanto ambita.

