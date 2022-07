Ex vippone cambia vita, oggi è operaio di un’impresa (VIDEO)

1 Nicola Pisu lavora come elettricista

Cambio di vita totale per un ex vippone che ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e nipote del patron di Miss Italia. Lo abbiamo conosciuto meglio proprio nella casa più spiata d’Italia in cui è rimasto circa un paio di mesi. E dove si è reso protagonista di un flirt (non corrisposto) con Miriana Trevisan.

Tante polemiche e discussioni sono girate intorno a lui all’interno della casa e fuori, poiché ha avuto dei litigi con alcuni concorrenti. Un ambiente quello che forse non è mai stato adatto a Nicola, che è sempre sembrato un pesce fuor d’acqua e non adatto alle dinamiche televisive, specialmente dei reality. Si sa, spesso è una vera e propria fossa dei leoni e non tutti sono in grado di uscirne incolumi.

Forse è per questo che il figlio della Mirgliani ha deciso di cambiare totalmente vita allontanandosi proprio da quel mondo vip e dedicarsi ad altro. E così oggi Nicola ha trovato un lavoro che sembra soddisfarlo e che potrebbe portarlo in una direzione diversa. È stato proprio lui a renderlo noto ai suoi follower pubblicando un video sul suo profilo Instagram.

Nicola Pisu oggi lavora come addetto elettricista per un’impresa edile che si occupa della costruzione di case. D’altronde, quando era nella casa del Grande Fratello, Pisu non aveva un’occupazione stabile. E proprio la madre lo aveva esortato a riflettere su questo, piuttosto che pensare alla Trevisan.

A parte questo, proprio per tornare alle dinamiche del GF, Nicola la scorsa settimana è intervenuto sul compleanno di Soleil Sorge e il mancato invito. Ecco cosa ha detto…