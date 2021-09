1 Il passato di Nicola Pisu

Nicola Pisu, molto emozionato, ieri ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui e altri 7 concorrenti hanno così chiuso il cerchio dei vipponi scelti per il programma. Fin dal suo ingresso il ragazzo è stato accolto da Alfonso Signorini e ha parlato un po’ con lui e della sua delicata storia. Con timidezza Nicola ha piano piano rotto il ghiaccio, accolto anche da Manila Nazzaro, che lo conosce da quando era appena un bambino di 10 anni.

In passato il ragazzo ha vissuto un periodo di dipendenza e ha raccontato questa parentesi del suo passato a Giucas Casella, subito dopo la puntata. L’illusionista ha ascoltato quanto ha avuto da dire. Nicola Pisu ha rivelato come ha vissuto quei momenti, spiegando anche di aver ricevuto una denuncia da parte della madre Patrizia Mirigliani. Ecco le parole raccolte da Biccy e Isa e Chia:

«Non tutti ti rimangono accanto, ma lo capisco anche. Perché non è facile stare vicino ad una persona che fa certe cose. Gli amici che ti vedono così e spariscono, adesso infatti me ne sono rimasti 3 o 4 non di più».

Ha detto Nicola Pisu sotto lo sguardo attento di Giucas Casella. Il nipote del patron di Miss Italia ha aggiunto:

«Sono rimasti quelli veri e gli altri se ne sono andati. Se lavoro? Allora, io avrei un impiego, che è quello di mia madre, di portare avanti Miss Italia. Per l’altro discorso sono riuscito ad uscirne fuori, ma non è stato facile».

