Nelle ultime ore ci sono state diverse tensioni tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Come sappiamo infatti sia lo staff che la madre del gieffino si sono scagliati contro la showgirl, facendo intendere di non essere entusiasti di questo legame. Nel corso dell’ultima diretta così la Trevisan è stata informata su quanto sta accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 e dopo la puntata sembrava decisa a troncare il flirt con Nicola. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Non voglio andare oltre e prendersi la mano e stare vicino a chiacchierare. In questo contesto. Ti è chiaro questo? Me la volevo vivere così e ti ho chiesto Ti sta bene? Tu hai detto si. Tu mi hai chiesto vuoi andare a cena fuori? Io ho detto adesso si ma tra due giorni non lo so. Gli altri non ci credono. Tua madre non ci crede. Ma io queste cose te le ho sempre dette, la responsabilità non è tutta mia. Ti ho permesso un corteggiamento. Quindi ci sono rimasta malissimo da una donna che mi dice così”.