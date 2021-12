1 La spiegazione di Nicola Pisu

Il 6 dicembre 2021 abbiamo visto la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Si è parlato del rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, i quali hanno affermato che sta nascendo tra loro una bellissima amicizia. In studio, a sentire questo discorso, c’erano il conduttore, le opinioniste e tutti gli ex concorrenti oltre al pubblico. A un certo punto, però, Nicola Pisu è sparito e in molti si sono chiesti che fine avesse fatto. Molte le voci che sono circolate in queste ore, ma solo il diretto interessato poteva rivelare la verità e così è stato.

Prima di lui, in realtà, a parlare è stata la madre Patrizia Mirigliani. L’imprenditrice, infatti, ha spiegato la situazione su Twitter: “Nicola ringrazierà sempre il GF per la bella opportunità che gli ha dato. Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo“. Si è trattato di un piccolo malore. Oggi sta bene e sui suoi spazi, come riporta anche un tweet, ha potuto raccontare la sua versione:

In merito a quello che hanno scritto sui social su quello che è successo ieri sera… Sul fatto che uno degli autori mi abbia trattato male oppure che mi volesse obbligarmi a rimanere lì per parlare di Miriana e Biagio… E sulla frase che avrebbe detto Alfonso, che sono uno sfigato di m… Volevo dirvi che non è assolutamente vero perché io ieri purtroppo non mi sono sentito bene. Quindi sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Mi ha poi consigliato di andare a casa. Quindi volevo smentire quello che è stato scritto. Tutto qui.

