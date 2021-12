1 I commenti su Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 6 dicembre 2021, abbiamo visto la risoluzione del confronto tra Maria Monsè e Lulù con quest’ultima che le ha porto le scuse per le parole pesanti utilizzate. Inoltre c’è stata una sorpresa per Aldo Montano fattagli dalla moglie e un piccolo confronto dello sportivo con Soleil Sorge. In seguito, poi, Alfonso Signorini ha anche parlato del rapporto tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

I due, infatti, si sono avvicinati molto da quando l’influencer è entrato all’interno della Casa e i vipponi lo hanno notato. Miriana Trevisan e D’Anelli hanno anche passato diverso tempo sotto le coperte molto vicini e questo ha fatto molto discutere i compagni di viaggio. Per la prima volta, infatti, in diretta hanno sentito che cosa pensano di tutta la situazione gli altri inquilini. Jessica, per esempio, ha detto: “Forse, forse, qualcosina… State attenti sotto le coperte. Dovreste mettere più telecamere“. Soleil, in sauna con le Principesse ha affermato:

Da quando è arrivato Biagio ho rivisto la pavonessa iniziare a scuotere la coda. Si è ripresa, si è illuminata. Balla come una pazza. Secondo me le piacciono i toyboy. Il piccolo riccio è venuto a mancare. E quindi è arrivato Biagio che sembra una copia più matura, con la parlantina. E Miriana se l’è subito accaparrato nel suo letto. Ma parliamoci chiaro. Tutte le cose che ha detto, che non andavano per Nicola, erano tanto tutte scuse. Perché la verità è che non gli piaceva abbastanza. Sarà un doppione questo? Lo staremo a vedere.

Miriana e Biagio… l'inizio di una bella amicizia destinata a diventare qualcosa di più? #GFVIP pic.twitter.com/ck1dlrzQ4h — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Tornati in studio tutti, soprattutto Miriana Trevisan e Biagio l’hanno presa sul ridere. Hanno, infatti, affermato che sta nascendo una bella amicizia e vedremo poi in futuro come si potrà evolvere, e se volverà, questa situazione. Continuate a seguirci per tante altre news.