1 Nicola Pisu abbandona lo studio del GF Vip 6

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Molti gli eventi che sono accaduti nel corso della serata. Dalla risoluzione dello scontro tra Lucrezia Selassié e Maria Monsè all’eliminazione di Patrizia Pellegrino. Non sono mancate anche parentesi per quanto riguarda i rapporti che intercorrono tra i vari vipponi. Stiamo parlando del rapporto molto tortuoso tra Alex e Soleil, ma anche quello che sta nascendo tra Miriana Trevian e Biagio D’Anelli. I due hanno parlato della nascita di una bella amicizia. Anche se, secondo altri coinquilini come Soleil Sorge, le cose sarebbero diverse:

Da quando è arrivato Biagio ho rivisto la pavonessa iniziare a scuotere la coda. Si è ripresa, si è illuminata. Balla come una pazza. Secondo me le piacciono i toyboy. Il piccolo riccio è venuto a mancare. E quindi è arrivato Biagio che sembra una copia più matura, con la parlantina. E Miriana se l’è subito accaparrato nel suo letto. Ma parliamoci chiaro. Tutte le cose che ha detto, che non andavano per Nicola, erano tanto tutte scuse. Perché la verità è che non gli piaceva abbastanza. Sarà un doppione questo? Lo staremo a vedere.

Proprio in relazione con Miriana parliamo di ex concorrente del GF Vip 6, ovvero Nicola Pisu. L’ex gieffino era in studio ad assistere alla puntata, ma a un certo punto è sparito. In molti si sono chiesti come mai e la spiegazione è arrivata in queste ore dalla madre Patrizia Mirigliani su Twitter:

Nicola ringrazierà sempre il GF per la bella opportunità che gli ha dato. Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo.

Ecco la spiegazione. Nicola Pisu, ad ogni modo, poco tempo fa ha parlato ancora di Miriana, con la quale ha avuto un breve flirt…