Nuovo programma per Nicola Savino

L’Isola dei Famosi è stata un grande successo al fianco della conduttrice Ilary Blasi e la collega opinionista Vladimir Luxuria. Per Nicola Savino ora è giunto il momento di una nuova avventura. Esperienza che, stavolta, lo vedrà lontano da Mediaset. Lo speaker di Radio Deejay infatti approda su TV8 con un programma nuovo di zecca, prodotto da Banijay Italia.

La trasmissione andrà in onda con la nuova stagione televisiva. Quindi da settembre, a partire dalle 20:30 su TV8, il format in questione (di cui non si conosce ancora il nome) prenderà il posto di Guess My Age, che tanto ha appassionato i telespettatori. A parlarne, come raccolto da Davide Maggio è stato proprio Nicola Savino che ha commentato molto entusiasta di poter essere al centro di questo nuovo progetto. Con gioia e voglia di mettersi a disposizione del canale il presentatore ha fatto sapere:

“Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno di famiglia. TV8, una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8… secondi.”

Oltre a Nicola Savino a intervenire a riguardo è stato anche l’AD e vice Presidente Mediaset, Piersilvio Berlusconi, il quale ha parlato dell’addio del conduttore alla rete di Cologno Monzese:

“Nicola è un ottimo professionista, mi sento di dire anche un amico. Ha deciso di provare a fare questa nuova esperienza in daytime in una fascia importante. Non c’è niente di che, niente male, gli auguro buona fortuna, buon lavoro per questa nuova avventura. Nessuno esclude che le nostre strade si possano anche professionalmente rincontrare”.

Ha spiegato Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, augurando dunque il meglio a Nicola Savino. Ma a proposito del conduttore, come sarà la nuova trasmissione pensata per TV 8? Continua…

Come sarà lo show di Savino su TV8: i primi dettagli

Ci si sta giustamente chiedendo di cosa tratterà quindi il nuovo programma di TV8 con Nicola Savino. Stando a quanto emerso si tratterà di un game show in cui ogni concorrente avrà il compito di indovinare le abitudini degli italiani. Davide Maggio fa sapere inoltre che Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha dato qualche informazione in più a riguardo svelandone degli importanti dettagli:

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicola Savino nella famiglia Sky e su TV8, uno showman e autore poliedrico che ha fatto dell’ironia intelligente e originale la sua cifra. Siamo certi che Nicola saprà portare su TV8 questa sua inconfondibile impronta, che ricalca inoltre proprio lo spirito del canale, dinamico, moderno e innovativo”.

Ha fatto sapere Antonella D’Errico, che sempre a proposito della trasmissione con Nicola Savino ha aggiunto ancora ulteriori curiosità: “Lo aspettiamo a settembre in un nuovissimo show preserale, una sfida importante ed un nuovo fondamentale tassello nel palinsesto di TV8, per continuare ad offrire al pubblico un intrattenimento leggero ma mai superficiale e per tutta la famiglia, con la consueta cura Sky, a cui Nicola aggiungerà il suo apprezzatissimo tocco personale”.

TV8 dunque aggiunge alla propria programmazione un volto amato e apprezzato dal pubblico come quello di Nicola Savino. Ci sono tutti i presupposti per fare bene! Il conduttore e opinionista dal 2017 al 2022 ha lavorato fisso tra Italia 1 e Canale 5, oltre a Radio Deejay, e ora è pronto per una nuova avventura televisiva. Ma chissà che in futuro non possa tornare a lavorare per Piersilvio Berlusconi, come lo stesso AD e Vice presidente di Mediaset ha annunciato durante la presentazione dei palinsesti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.