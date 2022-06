Torna Mai Dire Gol e Piersilvio vuole anche il Mago Forest

Mago Forest torna a Mai Dire Gol?

Grande giornata quest’oggi per Mediaset! Sono stati presentati ieri e resi noti nella mattinata odierna i palinsesti per la stagione 2022/2023. Tra le notizie ovviamente non passa inosservato il ritorno di Mai Dire Gol così come quello de La Talpa.

Mai Dire Gol celebra i suoi “30 anni“, proprio come già accaduto per Zelig. Il programma è un grande cult degli anni ’90 che ha sempre unito comicità, società e notizie di calcio e potrebbe rivedere la presenza al timone di conduzione di un volto storico del seguito e apprezzato format.

Piersilvio Berlusconi e tutta la squadra stanno lavorando per riportare Mai Dire Gol in prima serata con la Gialappa’s e con l’amatissimo Mago Forest! Ma non solo. L’amministratore delegato e vice presidente Mediaset pare voglia fare le cose in grande e per festeggiare questo importante traguardo sta pensando di chiedere il ritorno anche dei vari comici che hanno fatto la storia del programma. Ecco quanto emerso.

Le dichiarazioni su Mai Dire Gol sono state raccolte dal sito di Sportface.it: “Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione, e devo dire che le risposte finora sono tutte positive. Dovrebbe essere la prossima primavera. Tre o quattro puntate per l’evento di celebrazione, vediamo quello che succede”.

Sembrerebbe quindi che tutti i compromessi per rivedere gli amati volti di Mai Dire Gol ci sono davvero tutti! Ora non ci resta che attendere ulteriori novità a riguardo nelle prossime settimane. Piersilvio Berlusconi sta mettendo in atto tutte le strategie per portare su Canale 5 un format che rispetti le aspettative del pubblico.

