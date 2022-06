1 La verità su Temptation Island

Sono anni che Temptation Island è uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5. Estate dopo estate il reality condotto da Filippo Bisciglia ha appassionato milioni di italiani, che hanno seguito i percorsi di tutte le coppie che hanno deciso di affrontare un viaggio nei sentimenti. Quando così quest’anno Mediaset ha deciso di non mandare in onda la trasmissione in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto. Lo stesso conduttore tuttavia non ha saputo rispondere alla domanda, ma poco fa inaspettatamente è arrivata la verità.

Come sappiamo alcune ore fa si è svolta la conferenza di presentazione dei Palinsesti Mediaset della prossima stagione, e nel corso dell’incontro con la stampa a parlare è stato Piersilvio Berlusconi. L’amministratore delegato dell’azienda ha così svelato perché quest’anno Temptation Island non andrà in onda. Queste le sue dichiarazioni, riportate da FanPage:

“Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”.

Pochi giorni fa intanto a rompere il silenzio è stato anche Filippo Bisciglia, che sui social ha voluto inviare un messaggio a tutti i fan di Temptation. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.