Uomini e Donne: l’addio a Nicolas sui social

Nella giornata di oggi, sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne, è stato dato l’ultimo saluto a Nicolas. Il ragazzo non sappiamo con esattezza chi fosse, ma l’account del programma ha dato la notizia della sua dipartita con le seguenti parole:

Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas.

Non abbiamo molte informazioni a riguardo guardando soltanto il post. Facendo, tuttavia, una ricerca sul web arriviamo al sito TG24.info, il quale riporta le dinamiche delle vicende che hanno portato alla sua morte. Nicolas Lorenzo Vona, 29 anni, abitava ad Arpino anche se ormai stava a Roma in quanto non sono lavorava per Uomini e Donne ma faceva anche parte dello staff tecnico di Amici.

Il sito sopracitato, inoltre, ha riassunto ciò che dovrebbe essere accaduto. Il personale sanitario, purtroppo, non ha potuto fare niente per lui e ha dovuto dichiarare la scomparsa. Questo ciò che leggiamo sul portale:

Il giovane 29enne percorreva l’ex statale 82 quando, in località San Sosio, ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava, una Mini Cooper, schiantandosi nei pressi del bivio per Morroni. L’impatto è stato terribile. Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono portate le forze dell’ordine per i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non si esclude un malore o un animale che ha attraversato la strada all’improvviso, vista la brusca sterzata fatta. Dovremo attendere maggiori informazioni da parte della Polizia Stradale.

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo socievole e sempre allegro. La salma, oggi, si trova presso la camera mortuaria del cimitero di Sora. Noi di Novella2000 facciamo le nostre più sentite condoglianze alla mamma Angela, a papà Ugo, alla sorella Iris, al nipote e a tutti gli altri parenti.

