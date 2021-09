1 Le dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi

Nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’inizio ufficiale del Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi è già finito al centro dell’attenzione mediatica. L’imprenditore partenopeo infatti sta già facendo discutere per via del suo rapporto con Soleil Sorge, con la quale in passato ha avuto un flirt. Tuttavia sembrerebbe che la storia tra i due sia solo un lontano ricordo, e a oggi non pare possibile un ritorno di fiamma. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato e che ha portato Gianmaria al centro di una lunga polemica sui social. Chiacchierando con Alex Belli infatti Antinolfi ha svelato quali erano le sue strategie prima di entrare in casa e quali sono le sue strategie attuali. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello. Ma infatti ho questo peso. Io ho detto a loro che se mi danno un po’ di materiale, posso farlo un po’ di casino. Ma così con chi lo faccio, ci siamo io e Sophie. Con Soleil abbiamo chiarito, ma io non provo più niente. Con le altre non so proprio con chi”.

Ma non solo. Come se non bastasse Gianmaria Antinolfi ha anche ammesso che non avrebbe alcun problema a crearsi una finta storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 con lo scopo di creare dinamiche. Ma non solo. Pare anche l’imprenditore abbia rivelato le sue strategie anche agli autori, e in merito ha affermato:

“Io l’ho detto a loro, se mi date materiale io posso farlo anche un po’ di casino ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono, io che c***o faccio? Io sono un tractor quando mi piace qualcuna. Anche se volessi fare un po’ di show, ma con chi? Cioè o sono tutte occupate o non sono il mio genere”.

Ma non è ancora finita. Dopo aver ammesso di essere disposto a crearsi una storia d’amore finta per fare spettacolo, Gianmaria Antinolfi ha fatto anche una rivelazione, che coinvolge una Vippona, che non è passata inosservata e ha indispettito gran parte degli utenti sui social. Andiamo a leggere le sue parole.