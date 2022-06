Nicolas Vaporidis torna sui social dopo la vittoria all’isola: il primo post

1 Il primo post di Nicolas Vaporidis

Ieri sera si è svolta la finale de L’Isola dei Famosi 16, che si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis. L’attore romano dopo 100 giorni di permanenza in Honduras si è così classificato al primo posto, sbaragliando la concorrenza. Nel corso della serata naturalmente non sono mancate le emozioni e anche per Nicolas c’è stata una bellissima sorpresa. Vaporidis ha infatti ricevuto una meravigliosa lettera da parte di Edoardo e Guendalina Tavassi, che ha commosso il pubblico e il web.

In queste ore intanto Nicolas è rientrato in possesso del suo telefono e ha così fatto ritorno sui social dopo più di tre mesi. Non è mancato naturalmente un primo post dopo la vittoria a L’Isola dei Famosi 16. Vaporidis si è infatti mostrato in aeroporto, intento a tornare in Italia, mentre si gusta una ciambella al cioccolato!

Nel mentre solo qualche giorno fa ad attaccare Nicolas Vaporidis è stata Lory Del Santo, che ha svelato il motivo del loro astio. Nel corso di un’intervista infatti la showgirl ha raccontato cosa è accaduto pochi giorni dopo la partenza del reality, quando in Honduras si è scatenata una tempesta che ha costretto la produzione a mettere i concorrenti al sicuro in un bungalow. Stando alle parole di Lory qui il gruppo avrebbe trovato un pacchetto di cracker, che sarebbe stato condiviso tra tutti. Ecco cosa ha raccontato:

“Quando c’è stata la tempesta e ci hanno portati nella struttura qualcuno ha trovato un pacchetto di cracker ed hanno deciso di mangiarli. Hanno diviso metà cracker a testa ed è bastato per tutti. Quando Marco [Cucolo, ndr] mi ha detto ‘Lory vai in bagno c’è il tuo cracker‘ io ho rifiutato perché non volevo mangiarlo, volevo essere corretta. Ma poi Marco mi ha detto che se avessi rifiutato sarei passata come una non solidale col gruppo e per questo l’ho preso”.

A quel punto Lory Del Santo tira in ballo proprio Nicolas Vaporidis.