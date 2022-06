1 Il retroscena di Lory Del Santo

Non si placa la furia di Lory Del Santo. Da quando la showgirl è stata eliminata da L’Isola dei Famosi infatti ne ha avute per tutti. Solo poche ore fa nel corso di un’intervista a noi di Novella2000 l’ex naufraga ha sparato a zero non solo sui suoi compagni d’avventura, ma anche sugli opinionisti. Come se non bastasse Lory ha smascherato anche Maria Laura De Vitis, svelando un retroscena sul suo rapporto con Alessandro Iannoni. Adesso la Del Santo è tornata alla carica, e stavolta a finire nel suo mirino è stato Nicolas Vaporidis.

La showgirl nel corso di un’intervista a Biccy ha raccontato un aneddoto che fino a oggi era rimasto inedito. Pochissimi giorni dopo la partenza del reality in Honduras si è scatenata una tempesta, che ha costretto la produzione a mettere i concorrenti al sicuro in un bungalow. Qui, secondo le parole di Lory Del Santo, il gruppo avrebbe trovato un pacchetto di cracker, che sarebbe stato condiviso tra tutti. Queste le sue affermazioni:

“Quando c’è stata la tempesta e ci hanno portati nella struttura qualcuno ha trovato un pacchetto di cracker ed hanno deciso di mangiarli. Hanno diviso metà cracker a testa ed è bastato per tutti. Quando Marco [Cucolo, ndr] mi ha detto ‘Lory vai in bagno c’è il tuo cracker‘ io ho rifiutato perché non volevo mangiarlo, volevo essere corretta. Ma poi Marco mi ha detto che se avessi rifiutato sarei passata come una non solidale col gruppo e per questo l’ho preso”.

A quel punto Lory Del Santo tira in ballo Nicolas Vaporidis. Vediamo cosa sarebbe accaduto in Honduras.