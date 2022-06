Nicolas Vaporidis in lacrime per la lettera di Edoardo e Guendalina Tavassi: ecco il bellissimo gesto dei due fratelli.

La commozione di Nicolas Vaporidis

Siamo nel pieno della finale de L’Isola dei Famosi 16 e questa sera scopriremo chi sarà a vincere questa edizione. In attesa dell’ultimo verdetto, poco fa è arrivata una bellissima sorpresa per Nicolas Vaporidis. Come sappiamo nel corso di questi tre mesi in Honduras l’attore romano è stato uno dei naufraghi più amati e sostenuti dal pubblico, e qualche settimana fa è stato eletto primo finalista del reality.

Durante il suo percorso Nicolas ha stretto varie alleanze, tuttavia in particolare con Edoardo e Guendalina Tavassi è nata una bellissima e speciale amicizia. Solo la settimana scorsa però come sappiamo proprio Edoardo è stato costretto al ritiro per via di un infortunio, e l’attore romano non ha potuto fare a meno di commuoversi nel salutare il suo amico.

Questa sera però nel corso della finale i fratelli Tavassi hanno fatto emozionare il pubblico e il web. Edoardo e Guendalina infatti hanno letto una bellissima lettera per Nicolas Vaporidis. L’attore a quel punto non ha potuto trattenere le lacrime ed è scoppiato a piangere.

"La vita ci ha fatto incontrare e sull'Isola abbiamo trovato molto più di un amico. Benvenuto nella famiglia Tavassi" 💖 #Isola pic.twitter.com/6m2VPfneev — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 27, 2022

Anche dopo L’Isola dei Famosi dunque i tre continueranno a frequentarsi e di certo avranno modo di viversi a pieno questa bellissima amicizia.

