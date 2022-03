La verità sulla foto di Nicole Kidman

Nelle ultime ore si è a lungo parlato dello schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. L’accaduto ha fatto discutere il mondo intero, e non sono mancate anche le reazioni di diverse celebrità. A non passate inosservata è stata anche quella che fino a ora si pensava essere l’espressione sconvolta di Nicole Kidman, presente in sala. In queste ore fa infatti sul web è diventata virale una foto dell’attrice, in cui la vediamo con gli occhi angosciati, la bacca spalancata e le braccia aperte. Fin dal primo momento gli utenti hanno ipotizzato che lo scatto fosse stato immortalato proprio mentre Will Smith colpiva Chris Rock, e in breve è diventato un meme che ha fatto il giro del mondo. Tuttavia adesso arriva l’amara verità!

La foto virale di Nicole Kidman non è la reazione allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock! Il fotografo ha infatti scattato l’immagine durante la prima ora della cerimonia degli Oscar, che non è andata in onda in diretta tv, e ha fatto il giro dei social prima che l’attore colpisse il comico. Ma allora perché l’attrice appare così sconvolta? La risposta è semplice! Proprio in quel momento a fare il suo ingresso in sala è stata Jessica Chastain, che poco dopo si è avvicinata alla Kidman per salutarla. Nel mentre a parlare è stato anche Myung Chun, il fotografo che ha scattato l’immagine di Nicole, che a Vulture ha affermato:

“Sì, ho scattato la foto di Nicole Kidman durante la parte non trasmessa in televisione. Sembrava che fosse entusiasta di vedere Jessica Chastain dall’altra parte della stanza”.

Svelata dunque la verità sulla foto virale di Nicole Kidman! L’espressione dell’attrice non è altro che stupore nell’incontrare Jessica Chastain. Tuttavia di certo gli utenti non dimenticheranno il meme!

