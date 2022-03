Chi è Vera Miales? Età, fidanzati e Instagram

Ciò che sappiamo su Vera Miales, nel cast de La Pupa e il Secchione Show. Età, origini, fidanzati e Instagram.

Chi è Vera Miales

Nome e Cognome: Vera Miales

Data di nascita: 1 gennaio 1985

Luogo di Nascita: Moldavia

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: modella

Fidanzato: Amedeo Goria

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @veramiales

Vera Miales età e biografia

Chi è e quanti anni ha Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria e concorrente de La Pupa e il Secchione Show? La modella quando è nata? Lei nasce in Moldavia il 1° gennaio 1985. Di conseguenza ha un’età pari a 37 anni. La sua altezza, invece, è di circa 1 metro e 70 centimetri. Nessuna informazione sul peso.

Forse vi chiederete che lavoro fa e dove lavora. Grazie anche al suo fisico è riuscita a farsi strada nella moda. Anche se ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro nel bar dei genitori qui in Italia. La madre è russa e il padre moldavo. Queste le sue origini.

In un’intervista con Novella 2000 ha raccontato che il viaggio per arrivare nel nostro Paese non è stato facile:

Il 2 settembre del 2005 cominciai il mio viaggio tribolato verso l’Europa. Avevo solo 18 anni, ma già le idee chiare, determinata a rifarmi una vita in un luogo migliore. Ho viaggiato per oltre un mese e mezzo, percorrendo circa 1100 km a piedi

Oggi vive a San Benedetto del Tronto. Andiamo avanti scoprendo qualcosa in più sulla vita privata di Vera Miales…

La vita privata di Vera Miales

Passiamo, ora, alla vita privata di Vera Miales, concorrente de La Pupa e il Secchione Show, per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dobbiamo dire di non avere molte informazioni riguardo ai passati fidanzati della modella.

Sappiamo per certo che non ha figli o figlie. Nonostante questo, però, in passato a parlato più volte della volontà di volere un figlio. L’unica relazione note, ad oggi, è quella con Amedeo Goria.

Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sul fidanzato. Tra il 2020 e il 2021 erano iniziate a diffondersi voci di una frequentazione tra Vera Miales e Amedeo Goria. Nell’intervista riportata poc’anzi, infatti, la modella, concorrente de La Pupa e il Secchione Show, aveva raccontato:

Lo sto frequentando da diversi mesi. Non ne ho mai parlato, ma so che lui mi ha citata in alcune sue interviste. Preferisco tacere a riguardo, perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante, almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando. Scusatemi, ma non voglio aggiungere altro.

Quanti anni di differenza ha Vera Miales rispetto ad Amedeo Goria? Lei ne ha 37 e lui ne ha 68. Nonostante questo divario, però, Vera gli è sempre stata vicino durante il percorso del giornalista al GF Vip 6.

Si è anche parlato tanto di matrimonio e di una presunta gravidanza. Quanti figli ha Amedeo Goria? Due, Geunda e Gian Amedeo. La fidanzata di Goria, infatti, ha mostrato nei mesi scorsi una pancia sospetta. E in molti hanno pensato potesse essere incinta.

Però come riporta anche Fanpage, Vera Miales ha dichiarato di aver avuto una gravidanza isterica. Si tratta di una sindrome clinica in cui una donna crede di aspettare un bambino anche se non sia avvenuto un reale concepimento.

Dove seguire Vera Miales: Instagram e social

Dove seguire Vera Miales, concorrente a La Pupa e il Secchione Show, sui social? Purtroppo non è su Twitter, TikTok e Facebook. L’unico modo per rimanere in contatto con lei è diventare un suo follower su Instagram.

Qui, infatti, troviamo diverse foto e immagini mentre è a lavoro ma anche mentre si rilassa con amici e il fidanzato Amedeo Goria.

Carriera

La carriera di Vera Miales prende il via grazie al lavoro come modella. Diventa molto nota sulle piattaforma social e si fa notare dal pubblico. Partecipa, quindi, a diversi servizi fotografici finché non viene chiamata anche in televisione.

La vediamo, per esempio, nei salotti dei programmi di Barbara d’Urso, la quale conduce La Pupa e il Secchione Show nel 2022. Ma non solo. A volta, infatti, è stata anche ospite a Le Iene come attrice in alcuni scherzi.

Vera Miales a La Pupa e il Secchione Show

Vera Miales, quindi, prende parte a La Pupa e il Secchione Show nel 2022. Lei fa parte del cast delle Pupe. Ancora non sappiamo con quale Secchione si ritroverà a collaborare.

Il programma cambia un po’ nella forma. Ha più la forma di un reality e ogni martedì sera, a partire dal 15 marzo 2022, su Italia 1 vedremo una puntata in diretta all’interno di uno studio televisivo.

Nel caso in cui Vera Miales dovesse rilasciare dichiarazioni in merito non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo andiamo a scoprire altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show…

