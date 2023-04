NEWS

L’assenza di Nicole Murgia al GF Vip

Non solo Nicole Murgia, ma già questo pomeriggio Elenoire Ferruzzi ha spiegato come mai tanti vipponi non sarebbero stati presenti nello studio del Grande Fratello Vip nel corso della finale. Qui di seguito possiamo leggere le sue parole. In pratica, coloro che sono stati eliminati con televoto d’ufficio, gli squalificati e chi ha abbandonato non sarebbe stato ammesso:

“Allora visto le continue rischieste, lo dico qui. Io stasera non sarò presente alla finale del GF Vip. In quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d’ufficio (io e Giovanni), tutti gli squalificati e chi ha abbandonato autonomamente il gioco, non potranno essere presenti alla finale”.

Adesso a parlare, però, anche Nicole Murgia. L’ex vippona non rientra in nessuno dei gruppi che abbiamo appena citato. Ma allora perché non è presente nello studio questa sera con tutti gli altri? Lei stessa ha trattato l’argomento ma senza scendere nel dettagli sui suoi profili social:

“Come potete vedere non sono in studio. Il perché ve lo spiegherò. Ovviamente avrei voluto chiudere questo viaggio lì, insieme anche a tutti voi, ma va bene. Ora faccio il tifo per le mie persone, incrociamo le dita. Per il resto il vostro affetto è la mia vittoria”.

