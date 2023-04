NEWS

Andrea Sanna | 3 Aprile 2023

GF Vip 7

Dana Saber punta tutto su Nikita

La finale del Grande Fratello Vip si avverte non solo nella Casa, ma anche fuori. Gli ex vipponi del reality show di Canale 5 sui social si sono espressi pubblicamente. Pensiamo per esempio ad Antonella Fiordelisi (che vota per Nikita), ma non è la sola! Ebbene sì, perché anche Dana Saber si è esposta pubblicamente.

L’ex concorrente del GF Vip 7 ha creato diverse dinamiche nel programma, arrivando a scontrarsi quasi con tutti i concorrenti. Sebbene la sua esperienza sia durata davvero molto poco all’interno del gioco, continua a far parlare di sé. Dana Saber anche in occasione della finale del reality show non è passata inosservata, anche se ormai non fa più parte della trasmissione. Cosa ha combinato stavolta?

Nessuna dichiarazione scoppiettante, anzi! Dana Saber in realtà ha incuriosito il web per un altro motivo. Il video postato sui social è diventato virale in pochissimi minuti. Come mai? Questo perché l’ex vippona ha pensato bene di giocare il suo cachet e puntare tutto sulla vittoria di Nikita Pelizon! Con lei già si conosceva da tempo e nella Casa sono riuscite a stringere ancora di più un bel legame.

In ogni caso, come dicevamo, Dana Saber crede fortemente nella vittoria di Nikita e spera davvero di aver fatto la mossa giusta!

Il filmato, come dicevamo, ha fatto il giro dei social e tanti telespettatori hanno commentato divertiti l’accaduto, anche se non è mancata qualche critica! Insomma Dana Saber non smette mai di sorprendere. Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip 7!