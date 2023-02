NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Nicole Murgia ha una cotta per Edoardo Donnamaria?

Nicole Murgia, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto la sua attrazione verso Antonino Spinalbese. Ha tentato di stargli il più vicino possibile, a volte anche facendogli dei massaggi rilassanti in camera da letto. Secondo il web, però, adesso avrebbe occhi per un altro vippone, ovvero Edoardo Donnamaria. Tuto ciò potrebbe causare dei problemi e scatenare la gelosia della fidanzata Antonella Fiordelisi.

Nel video qui sotto, infatti, viene estrapolato un filmato da TikTok dove leggiamo: “La Murgia ieri notte è stata nel van con Edoardo Donnamaria. E sta parlando in codice per dire cos’è successo“. Effettivamente la sentiamo parlare di un ragazzo con cui ha parlato e a differenza di tutte le volte precedenti le è sembrato che le interazioni fossero diverse. Ma a chi si stava riferendo?

Pare che la verità sia un’altra e non riguardi minimamente Edoardo Donnamaria. Nicole Murgia, infatti, sembra si stesse riferendo a uno dei ragazzi che sta dietro le quinte e che parla con loro in confessionale. Tra i commenti leggiamo: “Raga, su tiktok non hanno capito un ca**o, a quanto pare parlava di uno in confessionale, praticamente ci ha un po’ flirtato“. O ancora: “Parlava di uno di quelli in confessionale non di Edoardo. Anche perché lei stamattina ancora parlava di come le piacesse Antonino“.

Insomma, è stato solamente di un errore di interpretazione. Nicole non ha alcun interesse per Edoardo Donnamaria e i fan dei Donnalisi possono dormire sonni tranquilli. Nel caso in cui qualcosa dovesse cambiare vi terremo informati. Seguiteci per non perdervi tante altre news.