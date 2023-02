NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Antonino Spinalbese, attualmente in nomination, scopre che il televoto è per l’eliminazione: la sua reazione inaspettata.

La reazione di Antonino Spinalbese

Senza dubbio uno dei Vipponi più amati di questo Grande Fratello Vip 7 è Antonino Spinalbese. Fin dal primo momento l’ex di Belen ha saputo conquistare il web con la sua simpatia e i suoi modi di fare, e in più ha attirato l’attenzione per via del chiacchierato legame con Ginevra Lamborghini. In questi giorni nel mentre l’hairstylist è finito in nomination insieme ad Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia e stasera uno dei 4 Vipponi dovrà definitivamente lasciare la casa, a poco più di un mese dalla fine del reality. Tuttavia i concorrenti fino a qualche ora fa non erano a conoscenza che il televoto fosse per l’eliminazione, e solo di recente la notizia è arrivata all’interno del loft di Cinecittà. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Alcuni fan si sono recati fuori le mura dell’appartamento, e hanno così urlato ai Vipponi che questa sera uno dei nominati dovrà abbandonare il programma. Tuttavia a non passare inosservata è stata proprio la reazione dell’hairstylist.

Dopo aver scoperto che il televoto di questa settimana è per l’eliminazione, Antonino Spinalbese ha iniziato inaspettatamente a esultare, facendo intendere dunque di essere contento. Secondo i più dunque l’ex di Belen spererebbe di essere eliminato per poter tornare a casa e riabbracciare i suoi cari, e in particolare sua figlia Luna Marì.

Ma cosa accadrà dunque questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 7? Antonino potrebbe davvero lasciare il programma? Attualmente ricordiamo che il televoto è ancora aperto e verrà chiuso solo durante la diretta. Nelle prossime ore dunque potrebbero esserci dei colpi di scena inaspettati, e tutto potrebbe ancora accadere. Ma chi tra Spinalbese, la Fiordelisi, la Pelizon e la Incorvaia dovrà abbandonare il reality show definitivamente? Non resta che attendere per scoprirlo.