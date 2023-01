Nicole Murgia sempre più vicina ad Antonino: il massaggio rilassante fatto sul letto (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il massaggio di Nicole Murgia ad Antonino Spinalbese

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore sembra essere nato un nuovo interesse da parte di una vippona verso un altro concorrente. Stiamo parlando di Nicole Murgia che pare abbia messo gli occhi su Antonino Spinalbese.

Proprio ieri lei stava parlando con il suo ex Andrea Maestrelli del rapporto che lui ha con Giaele. Ma ad un certo punto ha guardato intesamente Antonino che le dava le spalle. Così gli utenti hanno iniziato a tenere d’occhio questa probabile futura coppia. Tanti atteggiamenti di vicinanza ci sono stati in queste ore tra i due, specialmente da parte di Nicole.

Oggi un nuovo avvicinamento, che riporta anche il sito del Grande Fratello. La Murgia, infatti, questo pomeriggio in camera (sul letto in cui dorme Micol) si è messa a fare un massaggio rilassante ad Antonino. Un massaggio che è piaciuto a Spinalbese, dato che si è molto rilassato. Prima ancora Nicole Murgia si era fatta avanti per depilare col raosio Spinalbese. QUI potete vedere il video del massaggio.

Sul web, riguardo questo rapporto, tanti riferiscono che Nicole sia davvero molto interessata ad Antonino sin dall’inizio. E proprio sempre secondo gli utenti, si spiega tempo fa il suo non sopportare Oriana (perché vicina a Spinalbese), messa ora da parte perché sempre vicina a Daniele. Inoltre starebbe sempre più spingendo Giaele tra le braccia di Andrea. Questo, come detto, è quello che pensa il web riguardo questi due vipponi.

Ma in queste ore la Murgia è anche al centro della polemica per alcuni frasi che avrebbe detto mentre stava giocando a biliardo con altri inquilini della Casa. La vippona era insieme a Luca Onestini, Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi per giocare una partita a biliardo. A un certo punto sembra dire la seguente frase: “Tira, eh se non fai buca sei d*wn“. Ora, in molti l’accusano di aver detto una cosa molto grave, per ben due volte. Altri, però, sostengono abbia detto “fly down“.