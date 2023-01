NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Gennaio 2023

Il gossip su Gerard Piqué

Sono passati alcuni mesi da quando Shakira e Gerard Piqué hanno annunciato la separazione ufficiale, dopo anni di amore e vita insieme. Come ormai tutti sappiamo, il calciatore ha tradito la sua compagna con Clara Chia Marti, con la quale aveva una relazione clandestina da diverso tempo. Dopo la rottura dalla cantante colombiana così il giocatore ha ufficialmente iniziato una nuova vita, proprio al fianco della modella, con la quale ancora oggi è impegnato. Proprio di recente Piqué ha presentato la sua nuova compagna ai genitori, segno dunque che la storia sembrerebbe essere più seria del previsto. Tuttavia nelle ultime ore un nuovo gossip ha fatto il giro del mondo e sta travolgendo il calciatore. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando ad alcune indiscrezioni emerse, sembrerebbe che Gerard dopo Shakira abbia tradito anche la sua nuova fidanzata Clara Chia Marti. A svelare il rumor è stato il giornalista e paparazzo Jordi Marti, da anni grande sostenitore della cantante di Hips Don’t Lie. Proprio sui suoi social il reporter ha insinuato che il calciatore stia frequentando un’avvocatessa di nome Julia Puig. Ma non solo.

Il giornalista ha anche postato una foto della nuova presunta amante di Gerard Piqué, aggiungendo un messaggio proprio per il giocatore, al quale ha mandato una frecciatina. Queste le parole di Marti: “La riconosci Gerard? Poi non ti stupire se Shakira te ne dice di ogni”.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e non c’è alcuna prova che confermerebbe la teoria del giornalista. Piqué nel mentre in questi giorni ha anche replicato alle frecciatine che Shakira gli ha lanciato nella sua ultima canzone, che sta facendo discutere il mondo intero. Gerard inoltre sembrerebbe essere sempre più affiatato con Clara Chia, e non è escluso che a breve la coppia possa compiere il passo successivo.