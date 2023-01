NEWS

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le attrazioni all’interno del GF Vip

Che cosa sta succedendo nella casa del GF Vip? Molti sembrano non capire più nulla perché confusi dalle coppie che sembrano stiano per nascere, per poi scoppiare con un nulla di fatto. Oppure dai mille flirt che pare siano in corso in queste ore. Tra questi possiamo parlare di Nicole Murgia e Antonino Spinalbese. In realtà tra loro non c’è un vero e proprio rapporto di questo genere. Tuttavia, stando anche ad alcuni video che girano su Twitter, lei sembrerebbe essere interessata.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere un filmato nel quale l’attrice sta parlando con Andra Maestrelli. Mentre discuto della relazione tra lui e Giaele, gli occhi della Murgia vanno dritti sul corpo di Antonino. Da come lo fissa, per un lungo momento, sembra particolarmente interessata. Vedremo se con il passare del tempo si sbloccherà qualcosa. Ma non è tutto. Poc’anzi abbiamo anche accennato alla vicinanza tra la De Donà e Maestrelli. Che tra i due possa nascere un sentimento?

La murgia che chiede al discepolo se hanno parlato di giaele e poi con lo sguardo praticamente ha spogliato Antonino!! Capite ora che quel 1% che ha fatto uscire Dana è stato studiato ad hoc?#gfvip #nikiters pic.twitter.com/TCQNAEtTX4 — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) January 18, 2023

Difficile che ciò possa accadere. Sappiamo che Giaele è sposta. Nonostante questo, però, ha spesso parlato al GF Vip dell’amore libero e del matrimonio aperto che ha con il marito Bradford. Infatti i due si possono divertire con chi vogliono a patto che non ci vadano di mezzo i sentimenti. Nonostante fosse solo un gioco, infatti, i due si sono anche baciati. Pare che Antonino, inoltre, stia spingendo la vippona tra le braccia di Andrea. Lei, tuttavia, ha replicato: “Io non un’esperta come te, ho paura“.

Il SURREALITY di questa conversazione 💄🥲 Antonino: “Giaele fossi in Andrea sarei incazzato, vi dite a vicenda che non ce la fate più e poi non risolvete la cosa” 💀 E Giaele: “Si amo ma io ho paura non sono esperta come te” ⚰️ #gfvip #gioiellers #andrele #donalbese pic.twitter.com/T0cQjJiV7T — ʙᴇɴᴇᴅᴇᴛᴛᴀ▽ (@blondebenedicte) January 19, 2023

