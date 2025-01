Per la prima volta da quando ha avuto inizio il suo percorso ad Amici, Nicolò ha ricevuto i complimenti di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ha fatto qualcosa che ha sorpreso tutto il pubblico a casa e in studio. Nella puntata di oggi di Amici 24, per la prima volta, ha fatto i complimenti al cantante e gli ha dato un voto alto.

I complimenti di Rudy Zerbi a Nicolò

La gara di canto di oggi ad Amici 24 è stata giudicata da Fred De Palma ed Enrico Nigiotti, due grandi personalità del mondo della musica che hanno dato giudizi e consigli agli allievi in gara. In alcuni casi ci sono state delle critiche costruttive, mentre in altri dei complimenti genuini.

A ricevere commenti positivi è stato per esempio Nicolò Filippucci, il quale ha portato a centro studio Training Season di Dua Lipa. Il momento più sorprendente è stato quello in cui Rudy Zerbi è intervenuto e ha fatto i complimenti allo studente. Fino a questo giorno, infatti, il professore ha sempre giudicato negativamente Nicolò come artista. Queste le sue parole:

“Posso dire? Finalmente! Allora, ti dico con piacere che ti ho dato un bel 7 pieno. Ti dico anche che per quello che ho visto oggi… Ti ho visto scatenato, libero e te ne fregavi della nota. Vero o no? Ti sei lasciato andare. ti vorrei sempre così. Spero che sia l’inizio di un Nicolò sempre così. Bravo”.

Il pubblico è scoppiato in un boato di urla e applausi, e anche la professoressa Anna Pettinelli ha urlato: “Evviva, finalmente“, lanciando le braccia in aria. Insomma, un vero e proprio successo. Peccato, però, che a causa de voti dati dai giudici esterni è arrivato ultimo in classifica.