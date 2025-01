Il concorrente proveniente dalla Puglia, nella puntata di ieri 25 gennaio 2025 di Affari Tuoi, ha accettato l’offerta del Dottore perdendo però una cifra molto più importante. Ecco tutto ciò che è successo.

La partita di Roberto ad Affari Tuoi

Ieri sera ad Affari Tuoi è entrato in gioco Roberto, un giovane concorrente della Puglia con il pacco numero 8. Ad accompagnarlo è stata la madre Franca, la quale gli è stato accanto per tutto il tempo fino alla fine.

LEGGI ANCHE: Lino e Alessia tornano sui social con il volto coperto da bende, cosa è successo

La loro partita è stata condita da momenti di gioia e altri in cui hanno visto sfumare cifre importanti. Tra i primi pacchi aperti, infatti, abbiamo visto quello da 10 euro ma anche quelli 10mila e 30mila euro.

In un primo momento, Roberto e Franca non accettano l’offerta di 25mila euro del Dottore e aprono altri pacchi non troppo importanti. Per tale ragione il telefono in studio squilla di nuovo e la cifra sale a 35mila euro, ma viene rifiutata ancora una volta.

A questo punto arriva un duro colpo per i concorrenti di Affari Tuoi perché perdono in un colpo solo 200mila euro. La proposta del Dottore torna a 25mila euro e Roberto, dopo averci ragionato a lungo, dice di no. Ma dopo aver visto andarsene anche 75mila euro, il concorrente accetta l’offerta successiva di 35mila euro.

LEGGI ANCHE: Annunciati tutti i duetti di Sanremo 2025: le coppie e le canzoni della serata cover

Se avesse atteso fino alla fine, però, avrebbe aperto il suo pacco scoprendo che all’interno si celavano ben 50mila euro. Alla domanda del conduttore sul perché non ha mai voluto cambiarlo, Roberto ha affermato che si trattava del mese in cui sono venute a mancare la nonna materna e paterna.

Comunque sia, il giocatore pugliese può ritenersi soddisfatto e con 35mila euro potrà togliersi qualche soddisfazione.