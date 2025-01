Questo pomeriggio sono stati annunciati i duetti di Sanremo 2025 e Lucio Corsi, subito dopo, ha spiegato perché ha scelto di cantare con Topo Gigio.

La spiegazione di Lucio Corsi su Sanremo 2025

Questo pomeriggio, nel corso del TG1, Carlo Conti ha annunciato tutte le coppie che duetteranno sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2025. Sappiamo che alcuni concorrenti in gara duetteranno tra loro, come per esempio Noemi e Tony Effe oppure Elodie e Achille Lauro.

Tra questi spunta anche una coppia molto particolare perché Lucio Corsi ha scelto Topo Gigio, il simpatico e iconico topolino della televisione italiana. Ma come mai? La spiegazione è arrivata direttamente dal suo profilo Twitter:

“Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta. Mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre, Topo Gigio esordì nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone”.

Per quanto riguarda la cover selezionata, ovvero ‘Nel blu dipinto di blu‘ di Domenico Modugno, ha così commentato:

“Volare, Nel blu dipinto di blu, è la canzone delle canzoni poiché l’elemento della musiica è l’aria. L’hanno cantata tutti, da Paul McCartney a Bowie fino a Troisi in ‘Non ci resta che piangere’. Insomma, penso che un sogno così non ritorni mai più”.

Sicuramente un bellissimo modo per fare una dedica a un grande artista come Modugno e per lui un’occasione irripetibile. Non vediamo davvero l’ora di vedere come se la caveranno Lucio Corsi e Topo Gigio nella serata cover di Sanremo 2025! Appuntamento a venerdì 14 febbraio con tante altre sorprese ed esibizioni sul palco dell’Ariston con Carlo Conti e tutti i suoi co-conduttori.