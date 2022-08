1 Com’è oggi Nicolò di Sole a Catinelle

Probabilmente nel guardare queste foto a confronto resterete a bocca aperta. Ma Robert Dancs, Nicolò di Sole a Catinelle, dal lontano 2013 (anno di uscita del film) è davvero cresciuto parecchio!

Nella pellicola Sole a Catinelle come ricorderete senza dubbio, Nicolò è il “figlio” di Checco Zalone. La trama racconta che il bambino dopo aver ritirato la pagella di fine anno riceve in regalo da suo padre una vacanza da sogno. Come promesso, dunque, Checco ha dovuto far fede al patto che si erano fatti poco tempo prima.

Peccato però che Checco, che di mestiere fa il venditore di aspirapolveri, sia in piena crisi e non possa permettersi nemmeno mezza giornata di mare. Per tale ragione sfrutta questo lavoro, tentando di vendere qualche elettrodomestico per il Molise e qui farà la conoscenza di una ragazza che darà una svolta al racconto.

Tralasciando la storia, alcuni utenti del web sono andati a sbirciare come è cambiato oggi il piccolo (ormai non più) Nicolò di Sole a Catinelle…

Le foto di Robert Dancs

Foto Instagram di Robert Dancs – Nicolò di Sole a Catinelle

Queste sono solo alcune delle foto, tratte dal profilo Instagram di Robert Dancs.

Oggi ha 20 anni, è abbastanza cresciuto e fa impazzire con i suoi scatti i 29.856 follower che continuano a seguirlo con grande affetto.

In queste immagini lo vediamo felice e sorridente al mare. Continua…