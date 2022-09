1 Nicolò Zaniolo al concerto di Venditti e De Gregori

Presso l’Auditorium Parco della Musica ieri è andato in scena lo splendido concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. I due cantautori sul palco hanno avuto il piacere di accogliere Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, attualmente infortunato, ha intonato insieme agli artisti l’inno della squadra, rendendo fieri i propri tifosi.

Nicolò Zaniolo durante l’esibizione è stato accompagnato dai tanti presenti, che l’hanno supportato e incoraggiato a proseguire. Al suo fianco, chiaramente, Venditti e De Gregori, come potete vedere da questo video che ha fatto immediatamente il giro del web.

Zaniolo al concerto di Venditti e De Gregori che canta Grazie Roma sul palco



CHIUDETE TUTTO pic.twitter.com/ABgOGUbkxH — 🔺Bighi🔻 (@BighiTheKid) September 2, 2022

A seguito di quanto accaduto, questa mattina, Nicolò Zaniolo ha voluto commentare il momento definendo l’evento una “Bellissima serata”, così si legge sul profilo Instagram del calciatore (QUI IL POST). Tanti i tifosi che hanno risposto e tra essi spunta anche il commento dei suoi genitori. Mamma Francesca e papà Igor non hanno trattenuto la gioia e sui social hanno scritto a loro figlio: “Un’altra emozione che ci hai fatto vivere, da poter raccontare. In una serata speciale sei riuscito a lasciarci tutti a bocca aperta… Grazie per tutto questo”.

Insomma l’ennesima dimostrazione d’affetto da parte di Nicolò Zaniolo verso una piazza calda come quella giallorossa, nonostante le voci di un suo imminente addio. Spesso il centrocampista è stato dato per partente nel corso della finestra estiva di calciomercato, ma alla fine ha prevalso il cuore. Pare peraltro che il numero 22 stia anche trattando il rinnovo con la società.

Fermo ai box per la lussazione alla spalla subita nel match contro la Cremonese (gara vinta 3-0 dalla Roma), Nicolò Zaniolo ha voluto comunque presenziare alla serata e passare qualche ora in compagnia dei due straordinari artisti. Riguardo al suo infortunio ha rassicurato tutti, spiegando che, tra una settimana o due, è previsto il suo rientro in campo.

