Flirt tra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo?

Chiara Rabbi qualche giorno fa ha confermato la crisi che sta vivendo con Davide Donadei. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne ma adesso qualcosa sembra essersi spezzato. Questo una parte del discorso dell’influencer:

Dal primo giorno ci ha contraddistinti la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno. Abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora, come tutte le relazioni vere, stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo. Siamo solo due ragazzi che stanno male, ma che non fanno del male a nessuno. Quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite, che di cattiverie ne è pieno il mondo.

Se da una parte sembra che Davide Donadei si stia frequentando con Arianna Gianfelici, cosa sta succedendo nella vita di Chiara Rabbi? Gli utenti di Instagram e non solo hanno notato degli strani movimenti social tra lei e un calciatore della Roma. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, ex interesse amoroso di Chiara Nasti, la quale a sua volta oggi aspetta un figlio da Mattia Zaccagni. Fatto sta che il sospetto sulla Rabbi e Zaniolo arriva da uno scambio di like reciproco. Saranno solo amici o c’è qualcosa di più? Al momento non ci è dato saperlo. Dobbiamo attendere maggiori informazioni.

Nel mentre, però, Chiara Rabbi ha commentato la situazione rispondendo a un follower. Questa ha scritto: “Dai che Zaniolo è ad un passo date! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa“. La Rabbi ha risposto con ironia: “A me o a lui?“. Cosa accadrà e come stanno realmente i fatti lo vedremo solamente in futuro e solo se i due protagonisti della vicenda vorranno farlo sapere ai loro fan. Seguiteci per molte altre news.

