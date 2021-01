1 In un’intervista la madre di Nicolò Zaniolo si scaglia contro Madalina Ghenea: ‘Noi non siamo d’accordo’

Nicolò Zaniolo, giovane promettente centrocampista della Roma, è tornato a far parlare di sé, ma stavolta nulla ha a che fare con le voci legate al calciomercato. Il calciatore (classe 1999) infatti è finito su tutte le pagine di gossip poiché, come svelato da Oggi, presto diventerà papà.

La sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è rimasta incinta, sebbene la loro relazione sia giunta al capolinea. Ma non è finita qui, perché Nicolò Zaniolo ha raccontato sia mediante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ma anche su Instagram, di aver intrapreso una nuova conoscenza. Lo stesso ha anche rivelato di essersi innamorato della bella modella Madalina Ghenea, che ha invece smentito (come vedremo in seguito).

Il pettegolezzo sta facendo piuttosto discutere e adesso a rimettere le carte in tavola è stata la madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa. In un’intervista concessa a Radio Radio ha confidato di trovarsi in totale disaccordo con la decisione presa da suo figlio. Ma leggiamo le sue parole riportate da Biccy:

“Sta succedendo un polverone. Noi volevamo mantenere il silenzio. Non appena abbiamo saputo che aspettava il figlio, ci ha chiamato disperato. Lui non era più innamorato. Quando siamo arrivati da La Spezia, mi sono anche offerta di accompagnarla dal ginecologo. Lei se ne è andata e non ne ho più saputo nulla. Non l’ho mai più sentita. Poi è venuta a riprendersi le sue cose, con il papà e il fratello, e poi se n’è andata. Ma non è stata cacciata da casa, anzi ho saputo che ha bloccato Nicolò”.

Ha raccontato la mamma del giovane talento giallorosso:

“Mio marito parlava con il padre di Sara. Comunque è vero che ha già abortito 7 mesi fa, anche allora ci sono state situazioni non piacevoli, si sono lasciati e poi rimessi. E una volta mi ha detto: non siamo ancora maturi per prendere una strada di questo tipo. Anche perché mio figlio ha un caratterino non facile da gestire. Ora si prenderà le sue responsabilità”.

E ancora a proposito della nuova frequentazione tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea:

“Noi non siamo assolutamente d’accordo con la frequentazione che sta avendo con questa signora, donna, che è poco più giovane di me. Io e mio marito ce ne distacchiamo. Un ragazzo di 21 anni però ti risponde ‘ciao, me l’hai detto e adesso basta’. Cerchiamo di farlo ragionare, purtroppo questa storia è venuta fuori. Poi è stato detto che noi lo consigliamo male, ma noi su questa vicenda gli abbiamo detto cose diverse”.

Ha concluso Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo. Di diverso avviso Madalina Ghenea, che ha smentito la storia con il calciatore…