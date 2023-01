NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2023

GF Vip 7

La parodia sull’accento di Nikita Pelizon

I fan del GF Vip sui social network commentano sempre con grande trasporto le vicende dei concorrenti nella Casa più spiata d’Italia. C’è chi prende con ironia la trasmissione, chi con più serietà. Su Nikita Pelizon, fin dal suo ingresso, si è spesso parlato del suo accento, che alcuni reputano “strano”.

Jessica, la sorella della vippona, su Twitter che a Fanpage.it l’ha difesa, sostenendo come la ragazza ha viaggiato molto nel corso degli anni e dunque ha perso il suo accento triestino. Ha spiegato poi come abbia a lungo lavorato in Cina, dove ha lavorato come fotomodella. Lì parlava perennemente in inglese e una volta tornata in Italia ha trovato delle difficoltà a lasciarsi alle spalle quell’accento.

Anche l’ex di Nikita Pelizon, Matteo Diamante (di cui si ipotizza l’ingressi in Casa) ha confermato il tutto sempre nel sito sopra menzionato: “L’accento straniero ve lo spiego. In un periodo della vita ha lavorato con persone straniere“.

Sta di fatto che se c’è chi attacca duramente Nikita Pelizon anche per questo, altri ci scherzano su con una parodia. Nel video sottostante emerso sul web sentiamo infatti la voce della ragazza raccontare quanto accaduto con Luca Onestini durante la famosa cena brasiliana.

Le parole di Nikita Pelizon sono state sovrapposte a un video di Belen Rodriguez ospite a Muschio Selvaggio, podcast di Luis Sal e Fedez. Questo è stato fatto perché, secondo qualcuno, le voci delle due donne sarebbero molto simili in questo caso.

È chiaro che non vuole essere un attacco a nessuno, ma semplicemente riportare un divertente video emerso sul web, diventato un meme virale tra i fan. Quotidianamente, infatti, i telespettatori sui social si divertono a ricreare video o immagini che scatenano le risate da parte di tutti. E che non toccano solo ed esclusivamente Nikita Pelizon. Un modo come un altro per prendere con un po’ di leggerezza un programma come il GF Vip, così come tanti altri.