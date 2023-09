NEWS

Nicolò Figini | 27 Settembre 2023

L’associazione contro Nikita Pelizon

Tutto il web ormai è a conoscenza del corso motivazionale che Nikita Pelizon ha creato e tutta la polemica che ha scaturito tra le persone:

“Vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un’autostima pazzesca. Perché Continuare a stare male? Essere infelici ogni giorno già appena aprite gli occhi? La vita è bellissima”.

Da una parte c’è chi è particolarmente entusiasta di prenderne parte, mentre ci sono anche altri utenti che le danno contro. Tra questi anche l’associazione chiamata La Pulce nell’Orecchio, la quale è stata fondata in seguito alla scomparsa di Roberta Repetto.

Nella descrizione su Instagram viene scritto che i membri mettono la pulce nell’orecchio contro la manipolazione e le psicosette. Accusano Nikita di truffa e queste sono accuse molto forti di cui non abbiamo assolutamente alcuna prova. Quindi bisogna prendere il tutto con le pinze.

Ovviamente noi aspettiamo anche la versione di Nikita Pelizon per dare anche a lei la possibilità di ribattere a queste accuse. Come in ogni situazione di questo tipo, inoltre, ci sono persone che sono d’accordo e altre che la difendono a spada tratta.

