Andrea Sanna | 28 Dicembre 2022

Giaele, Oriana Marzoli e Onestini si accorgono di essere ripresi

Oriana Marzoli ieri sera ha preso da parte Giaele De Donà e Luca Onestini e ha iniziato a sfogarsi. Se inizialmente ha parlato di Sarah Altobello, successivamente pare avere avuto qualcosa di cui lamentarsi su Alberto De Pisis. Secondo quanto riferisce il web, infatti, lui si sarebbe avvicinato a loro, chiedendo di poter stare lì. Per cortesia Oriana pare avergli risposto di non preoccuparsi, ma in realtà era molto seccata, tanto da chiedergli di allontanarsi.

Appena menziona Sarah Altobello (persona sulla quale nutre dei dubbi), però, come potete vedere Oriana Marzoli si accorge di essere ripresa e smette improvvisamente di parlare in italiano, lamentandosi e sostiene di non potersi esprimere. A sua volta però ha pensato bene di sfogarsi in spagnolo:

“Capisci quando dico che voglio parlare con te, perché voglio dirti una cosa. Era un momento perfetto per dirlo. Ma mi infastidisce, perché quando vede che stai parlando con una persona di qualcosa, c***o. Io non mi metto lì ‘ti dà fastidio?’“. In sintesi, come riassume Giaele, Oriana Marzoli non c’è l’ha con Alberto ma questa cosa sembra seccarla.

Dal canto suo Oriana Marzoli ha continuato a dire che la infastidisce molto quando sta parlando con un’altra persona un comportamento simile: “Si tratta di un po’ di educazione, che c***o. Te lo giuro. Mi verrebbe voglia di dirgli, no non mi frega che stai qui, puoi andare a fan***. Non posso dire così. Io a dire il vero…”

A seguire Oriana Marzoli ha proseguito il suo discorso, ma come dicevamo dopo essersi accorta di essere sotto l’occhio delle telecamere ha pensato bene di cambiare posto fino a che non ha deciso di tornare in Casa. Così con Giaele De Donà e Luca Onestini ha continuato a parlottare e sfogarsi, cercando un punto in cui non potesse essere ripresa.

oriana, giaele e fakestini smettono di parlare accorgendosi di essere ripresi, decidono di cambiare posto finchè non smettono d inquadrarli



questo non è saper giocare, ma violare il regolamento=barare 🤦‍♀️



Il momento tra Oriana Marzoli e i due coinquilini ha attirato non poco l’attenzione del pubblico. In passato infatti Giulia Salemi ha scambiato due parole in persiano con sua mamma, durante una sorpresa. Per questo il GF l’ha addirittura mandata al televoto. Ricordiamo per esempio la scorsa edizione in cui le sorelle Selassié parlavano in inglese sicure di non essere capite, ma anche in questo caso sono state strigliate.

Vedremo ora se anche Oriana Marzoli verrà o meno richiamata per questo.