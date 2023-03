NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2023

GF Vip 7

Scoppia la polemica su Nikita Pelizon

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica sul web è stata Nikita Pelizon. Come sappiamo lunedì sera la modella è stata eletta quinta finalista del Grande Fratello Vip 7 e tra pochi giorni si contenderà dunque la vittoria insieme ai suoi compagni. Nel corso dell’ultima diretta la Vippona ha anche ricevuto una sorpresa da parte dei suoi genitori, con i quali in passato ha avuto rapporti altalenanti. Nikita ha così ricevuto una lettera da sua madre e da suo padre, che ha emozionato il pubblico. La Pelizon come se non bastasse ha affermato di essere felice di questo importante gesto e di essere pronta a recuperare il legame con la mamma e il papà.

In queste ore però alcuni utenti hanno messo in dubbio le parole di Nikita, che secondo i più avrebbe mentito sul rapporto con i suoi genitori. Sul web sta infatti girando un vecchio video della Pelizon, risalente alla sua partecipazione a Pechino Express, in cui la vediamo ricevere proprio una lettera da sua madre e suo padre. A quel punto in molti si sono convinti che la modella non abbia raccontato la verità sulla sua famiglia e non sono mancate diverse critiche.

Non mentre a prendere le difese di Nikita Pelizon alcune ore fa è stata Milena Miconi. Come abbiamo visto infatti mentre lunedì sera la Vippona riceveva la sorpresa dai suoi genitori, il resto del gruppo si è alzato, lasciando il salone. L’attrice così, sfogandosi in confessionale, ha affermato:

“Non è il problema quello di non alzarsi e andare a fare un gesto che in quel momento non ti va o non ti senti di farlo. No, non è quello. Il problema è che tante persone se ne sono andate. E non hanno condiviso un momento che poteva essere appunto un momento bello”.