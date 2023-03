Matrimonio a prima vista 10 anticipazioni sesta puntata: problemi per le coppie, esperti costretti a intervenire

NEWS

Debora Parigi | 30 Marzo 2023

Anticipazioni sesta puntata Matrimonio a prima vista 10

Siamo quasi alla conclusione di Matrimonio a prima vista 10, giunti infatti alla sesta puntata e alle consuete anticipazioni. Nella quinta puntata abbiamo visto l’inizio delle convivenze che non sono partite benissimo, a parte per una coppia. Le altre due hanno avuto grosse difficoltà, una di loro in particolare non ha nemmeno iniziato. Andiamo a vedere quindi coppia per coppia cosa accadrà nella prossima puntata.

Iniziamo da Irene e Matteo che vanno davvero a gonfie vele. I due, infatti, andranno qualche giorno a Napoli. E così lui avrà modo di conoscere la famiglia di lei. Questo sarà un passo molto importante che permeterrà ad entrambi di unire ancora di più il loro rapporto. Successivamente, tornati a Milano, riceveranno un regalo da Nada: un gioco molto carino riguardante la loro sessualità.

Anche per Simona e Gennaro ci sarà in arrivo un gioco per fare in modo che possano conoscersi meglio: “Re per un giorno e regina per un giorno”. In pratica alla coppia sarà chiesto che un giorno a testa ordinino all’altro tutto quello che dovranno fare. Sarà un momento diverte per entrambi, prima inizierà Gennaro nella sua casa a Reggio Emilia e poi toccherà a Simona a Viareggio. Purtroppo però lei continuerà a dire che lui non è l’uomo giusto per lei.

Concludiamo le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 10 con Giulia e Mattia. Entrambi parleranno con gli esperti, perché tra loro come sappiamo ci sono state una serie di bugie. Successivamente avranno un confronto, ma lui si sentirà ancora preso in giro dall moglie. Così occorrerà l’intervento di uno degli esperti per farli ripartire da zero e farli conoscere davvero. Riusciranno a trovarsi?

Scopriamo adesso dove e quando vedere questa nuova puntata dello show…