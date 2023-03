NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2023

GF Vip 7

La reazione dei Vipponi alla sorpresa per Nikita Pelizon

Ancora una volta nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7 si parla di Nikita Pelizon. Come sappiamo infatti ormai la modella è sola contro tutti, e negli ultimi giorni è finita al centro di diverse discussioni. Anche stasera la Vippona si è scontrata con Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, e come al solito gli animi si sono ben presto scaldati. Poco dopo però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che in questi minuti sta facendo discutere il web.

Nikita ha infatti ricevuto un’emozionante sorpresa dalla sua famiglia. I genitori della modella, con i quali in passato ha avuto alcune divergenze, le hanno inviato una bellissima lettera, facendo dunque intendere che i vecchi problemi sono stati ormai lasciati alle spalle. La Vippona, visibilmente commossa, ha così affermato di essere felice di aver ritrovato la sua famiglia, e di essere pronta a riabbracciare sua madre e suo padre.

Nel mentre però a far discutere il web è stata proprio la reazione del resto del gruppo. Mentre Nikita Pelizon leggeva la lettera della sua famiglia infatti i Vipponi si sono alzati dal divano e sono andati via. A rimanere in salotto sono stati solo Giaele De Donà, Milena Miconi e Andrea Maestrelli. Poco dopo, quando la modella ha lasciato la Mystery Room, l’unica ad abbracciare la Pelizon è stata Milena.

Il comportamento dei Vipponi tuttavia non è piaciuto ai più, e in molti hanno criticato il gruppo.