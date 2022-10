Il Grande Fratello Vip è iniziato da due settimane (domani si apre la terza) eppure già è successo di tutto! Dagli scontri all’uscita dalla Casa di Marco Bellavia, sono tanti i temi spinosi di questi ultimi giorni. Il web è piuttosto indignato e chiede vengano presi provvedimenti immediati. Intanto ora nel mirino di alcuni vipponi sarebbe finita un’altra concorrente. Parliamo di Nikita Pelizon.

Nonostante sia amatissima dal popolo di Twitter, che adora il suo personaggio così giocoso, allegro, ma anche riflessivo e dolce, sembra ci siano alcuni partecipanti del GF Vip 7 che non provino grande simpatia. In questi video raccolti dai fan del reality e dell’influencer, notiamo come Antonino Spinalbese, Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Giaele De Donà si siano ritrovati a parlare di Nikita Pelizon. Ascoltando i video sentiamo i quattro commentare e giudicare alcuni comportamenti della ragazza all’interno della Casa.

Proprio Antonino Spinalbese sostiene che adesso per colpa di Elenoire Ferruzzi, Nikita Pelizon ce l’avrebbe anche con lui. A inserirsi nella conversazione Sara Manfuso, che già ha avuto modo di battibeccare con Nikita nei giorni scorsi. L’opinionista ha spiegato: “Ogni volta che mi guarda e fissa in quel modo mi mette ansia”. A collegarsi al discorso Giaele De Donà, la quale ha aggiunto ancora: “Ma sai che da quando tu (Elenoire ndr) mi hai detto la cosa degli occhi, adesso ogni volta che le parlo la fisso, la guardo. La fisso perché davvero mi sono accorta”.

video di nino, elenoire, sara e giaele che prendono in giro nikita (parte due) ci sarebbero anche parte tre, quattro e così via ma ho registrato questo #gfvip pic.twitter.com/shKdZvPP86 — triglia del venerdì (@sogfvip75423482) October 2, 2022

Questi i primi video dove i vipponi menzionati parlano di Nikita Pelizon. Ma non è finita qui, perché oltre a queste dichiarazioni ce ne sono delle altre che stanno facendo il giro del web e non sono per nulla piaciute ai fan del programma. Continua per leggere cosa è successo…