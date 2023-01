NEWS

Nicolò Figini | 23 Gennaio 2023

GF Vip 7

La versione di Nikita Pelizon

Qualche settimana fa i vipponi hanno scattato delle foto per una copertina di Chi. Mentre scherzava Luca Onestini ha messo una mano intorno al collo di Nikita Pelizon. Durante la diretta di questa sera del GF Vip è tornato a galla questo evento ma anche molto altro. Tra le varie cose, infatti, si è anche discusso di un ballo provocante che hanno fatto insieme. Ovviamente le due versioni differiscono. Il concorrente sostiene di averle fatto solo delle carezze sulle mani, ma la concorrente detto altro.

In un video mostrato, quindi, possiamo vede la Pelizon che racconta e mostra ad Antonella Fiordelisi ciò che è successo quella sera: “Adesso tu farai me e io faccio lui. Eravamo così. Io ballavo muovendo un po’ i fianchi. Avevo un vestito molto aderente“. A questo punto fa vedere in che modo si sono mosse le mani. Lui era, a quanto pare, dietro di lei. Le ha preso le mani e a cominciato a spostarle lungo il corpo. In seguito le ha portate dietro la schiena di lei e Nikita, per sbaglio, ha toccato le sue parti intime:

“Poi mi prende le mani, me le mette dietro. Lo sfioro per sbaglio e gli dico che non volevo. Lui mi dice che non dovevo scusarmi. Lui mi prende e mi mette al muro e poi mi fa: ‘Questo è tutto quello che sai fare? Dai, dimmi delle porcate’. Io come posso vedere questa scena come amicizia?“.

Il racconto di Nikita ad Antonella… ovviamente la versione di Luca diverge totalmente. #GFVIP pic.twitter.com/l07zDf7wpw — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

