Nicolò Figini | 23 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’opinionista Sonia Bruganelli ha definito mitomane Oriana Marzoli. Ecco tutto quello che è successo in puntata

Oriana definita mitomane da Sonia Bruganelli

Nel corso della diretta di questa sera del GF Vip, il conduttore ha messo a confronto Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le due si son scontrate in merito a ciò che è accaduto tra loro durante la settimana. Dalle frecciatine che si sono lanciate in merito al rapporto che hanno con alcuni vipponi della Casa: Daniele Dal Moro, Luca Onestini e Antonino Spinalbese. Anche durante l’appuntamento serale se ne sono dette di tutti i colori. Qui sotto possiamo vedere uno spezzone. Ma cosa c’entra in tutto questo Sonia Bruganelli?

Antonella faccia a faccia con Oriana: ecco perché, secondo lei, tra loro le cose non sono mai andate… #GFVIP pic.twitter.com/E5242bIka3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

A un certo punto l’opinionista è stata interpellata dal presentatore: “Oriana, stavo cercando la tua definizione sul dizionario“. Allora ha cominciato a leggere il significato della parole ‘mitomane‘: “Tendenza ad accettare come realtà, in modo più o meno volontario e cosciente, i prodotti della propria fantasia e raccontarli come veri. Con lo scopo di attirare su di sé l’attenzione altrui a soddisfare così la propria vanità“. Sonia ha continuato affermando che Oriana è entrata nel reality con questa problematica dentro di lei, la quale poi si è accentuata con il passare del tempo.

Su Antonella, invece, Sonia Bruganelli ha un’altra opinione. All’inizio anche la Fiordelisi sarebbe stata una mitomane, ma adesso si sta un pochino placando: “La biondina invece è in preda alla mitomania. Lei è davvero convinta. Lei è molto divertente, come lo sono i pagliacci o gli attori che non recitano nemmeno tanto bene“. Voi che cosa ne pensate di questo discorso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

