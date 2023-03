Oriana sbotta con Nikita, poi abbandona il confessionale: “Quanto è falsa questa ragazza” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 24 Marzo 2023

GF Vip 7

Alta tensione dentro la Casa del GF Vip con Oriana che non proprio non tollera certi atteggiamenti di Nikita

Nervi tesi tra Oriana e Nikita al GF Vip

Non scorre buon sangue tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, ormai sappiamo che le due non vanno proprio d’amore e d’accordo. Una appertente a un gruppo e una a un altro, adesso che i vipponi sono sempre meno la situazione nella Casa del GF Vip 7 è un po’ cambiata.

Rimasta praticamente senza amici dopo l’uscita di Davide e Antonella, Nikita si confida un po’ di più con Milena. E se qualcuno dell’altro gruppo cerca comunque di creare una situazione tranquilla per stare tutti insieme, Oriana non è capace di fingere dopo che accadono certe cose. Per spiegare tutto quello che è successo bisogna fare un passo indietro.

C’era stato una specie di botta e risposta tra Micol e Nikita quando quest’ultima aveva chiesto alla prima i motivi per cui non sopportava Antonella. E più volte aveva chiesto se non fossero delle insicurezze che la portavano magari ad avere invidia per qualcosa nei confronti della Fiordelisi. L’Incorvaia aveva più volte negato questa opzione. A Oriana questo atteggiamento di Nikita non era piaciuto.

Successivamente i vipponi sono stati chiamati a fare la radio, come accade ogni settimana, e sono stati divisi in due gruppi. Ecco che Oriana Marzoli è finita insieme ad Alberto De Pisis, Luca Onestini e Nikita Pelizon. La presenza della vippona è rimasta di traverso alla Marzoli che si è molto lamentata. Ma quando le due donne e Alberto sono andati in confessionale per parlare appunto della radio, è scoppiato il litigio.

Una frase di Nikita ha fatto sbottare Oriana che ha detto di trovarla falsa. Ha ritirato fuori il dialogo con Micol e alla fine si è alzata ed è uscita dicendo che lei non è capace di fingere.

