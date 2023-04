NEWS

La segnalazione sulla fan di Nikita Pelizon

Ieri sera Nikita Pelizon è stata eletta vincitrice del Grande Fratello Vip 7. Ha battuto Oriana Marzoli, la quale si è classificata al secondo posto. Subito dopo, nella notte, Nikita ha festeggiato il suo trionfo attraverso una serie di dichiarazioni:

“Ragazzi il mondo molto spesso sembra molto ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto, quindi… […] Ragazzi è inspiegabile, perché stavo visualizzando tantissimo da mesi questo momento e vedere che si manifesta anche nella realtà è qualcosa di unico. Giuro, speravo una cosa che si realizzasse. Ovvero che gli ultimi saranno i primi e si è avverato!”.

Tuttavia, in queste ore, si sta diffondendo un rumor che riguarda indirettamente proprio Nikita Pelizon. Secondo quanto riportato da diversi utenti del web, infatti, una sua fan si sarebbe gettata sulla macchina che la stava trasportando. Non è molto chiaro il momento in cui sarebbe accaduto. C’è chi dice sia stato nel tragitto verso lo studio e chi sostiene sia avvenuto nella notte.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni che non sappiamo quanto siano reali. Non ci sono video che testimoniano il presunto fatto. Ci stiamo basando solamente sulle parole di alcune persone su Twitter. Probabilmente questa persona, sempre che l’abbia fatto sul serio, è piombata davanti alla macchina perché voleva chiedere un autografo a Nikita. Non sappiamo come siano andate davvero le cose, tuttavia possiamo pensare che nessuno si sia fatto male.

Tra i commenti leggiamo, per esempio: “UNA SI È LANCIATA SULLA MACCHINA DI NIKITA?!” o ancora “Ma in che senso una tipa si è buttata sopra la macchina di Nikita“. Insomma, le reazioni a questo rumor sono tante. Continuate a seguirci per tante altre news, ricordandovi ancora una volta che non sappiamo quanto ci sia di vero in questa storia.