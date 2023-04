NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

Chiara Ferragni

Il ritorno a casa di Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni è andata in Africa insieme a Chiara Biasi e ad altri amici. Purtroppo non sono mancate delle disavventure, come per esempio quella che ha visto la perdita delle valigie:

“Questa è la situazione. Tutto il gruppo senza valigie… tutto il gruppo. Per almeno tre giorni. Quindi io la sera del mio compleanno sarà vestita così, domani e dopodomani sarò vestita così e chissà quanti altri giorni”.

Con un simpatico video postato su TikTok, Chiara Ferragni ha annunciato di aver ritrovato la sua valigia, tuttavia anche in questo caso non sono mancate le disavventure. Inizialmente infatti l’imprenditrice digitale ha visto arrivare i bagagli di tutto il gruppo, fatta eccezione del suo. A quel punto Chiara ha scoperto che la sua valigia si era persa nella riserva africana, dopo che probabilmente era caduta dalla macchina che la trasportava. Poco dopo ha annunciato di averla ritrovata.

Adesso, finalmente, è tornata a casa e ha potuto riabbracciare i suoi figli. Qui sotto possiamo vedere il video in cui Chiara Ferragni apre la porta d’entrata e viene accolta con gli abbracci e le urla di gioia di Leone e Vittoria. In una foto, successiva al filmato, notiamo che sono state preparate delle letterine di bentornato per lei.

Chiara Ferragni torna a casa dopo un viaggio e viene accolta con gioia da Leone e Vittoria #chiaraferragni #fedez pic.twitter.com/VmrfJMDVZs — disagiotv (@disagio_tv) April 4, 2023

Un momento molto tenero che sicuramente avrà fatto molto piacere all'influencer a avrà sciolto il cuore di tutti i suoi follower.