Andrea Sanna | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

I festeggiamenti di Nikita Pelizon

Quante emozioni ieri per Nikita Pelizon al GF Vip 7! La modella ha vinto questa edizione del reality show di Canale 5, superando Oriana Marzoli e una marea di insidie. Pensate che proprio Nikita è la concorrente che detiene due record: quello della più nominata e colei che per più volte è finita al televoto. Lo scettro in passato è appartenuto a due volti simbolo del programma come Maria Teresa Ruta e Miriana Trevisan.

Ma torniamo a ieri. Nikita Pelizon, ancora con l’adrenalina, per questo risultato straordinario ha voluto ricongiungersi con le persone a lei care, tra familiari e amici per dare inizio alla festa. Prima di tutto, però, non ha potuto che fare un piccolo discorso. Così al centro della veranda, Nikita ha voluto esprimere la sua gioia, attraverso queste parole, riprese dai presenti e condivise poco dopo anche sui social network:

“Ragazzi il mondo molto spesso sembra molto ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto, quindi….”, ha detto Nikita Pelizon per poi stappare la bottiglia di champagne e lasciarsi andare ai festeggiamenti con i suoi amici e familiari.

Nel video vediamo diversi ex vipponi come George Ciupilan, Matteo Diamante e Antonella Fiordelisi.

Poco prima ai microfoni del TG5 NIkita Pelizon ha svelato quelle che sono le sue emozioni a caldo: “Ragazzi è inspiegabile, perché stavo visualizzando tantissimo da mesi questo momento e vedere che si manifesta anche nella realtà è qualcosa di unico. Giuro, speravo una cosa che si realizzasse. Ovvero che gli ultimi saranno i primi e si è avverato!”, ha spiegato ancora molto emozionata.

Per Nikita Pelizon si prospettano grandi progetti, ma per il momento vuole godersi la vittoria e il ritorno alla vita di tutti i giorni. Seguiteci per tante altre news sul post GF Vip e sui protagonisti che ne hanno fatto parte.