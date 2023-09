NEWS

Nicolò Figini | 1 Settembre 2023

Il vestito creato da Nikita Pelizon

Durante la seconda giornata del Festival del Cinema di Venezia hanno sfilato sul red carpet alcune celebrità internazionali. Tra queste, per esempio, possiamo citare Patrick Dempsey e Adam Driver in occasione della proiezione del film “Ferrari“. Tanti sono stati anche gli influencer, come per esempio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che sono riusciti a togliere il fiato con la loro eleganza e complicità. Tra gli altri, poi, anche Nikita Pelizon.

L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip 7, infatti, ha sfilato con un abito che è stato molto chiacchierato sul web. A diversi utenti non è piaciuto e hanno fatto alcune battute spiritose, mentre altri lo hanno adorato e hanno anche elogiato il fatto che lo abbia creato lei stessa.

Come ha dichiarato Nikita in un’intervista con Tag24 sul posto, infatti, ha voluto mettere insieme alcune scene dei suoi film preferiti che richiamavano il tema del Festival di quest’anno:

“La tematica del Festival è passato, presente e futuro. Così ho voluto mettere questo mio dipinto sull’abito e c’è Audrey Hepburn con Colazione da Tiffany, poi Matrix che ha fatto la storia del cinema, inoltre Buzz Lightyear e Woody per Toy Story e poi si va verso il futuro. La creatività non ha limite, perché devo limitarla?“.

Per tanti il vestito sarà orrendo! Non per me! Però almeno ha un significato, rappresenta passato presente e futuro! Direi molto originale❤️È troppo facile presentarsi con un vestito firmato…ma non è facile essere creativi come Nikita perciò non è x tutti!😁#nikiters pic.twitter.com/ZqL7nC6Je1 — DeaNera 🦄 (@Loredana_Dana75) August 31, 2023

Questo quanto rivelato al sito Tag24. Voi da che parte state? Vi piace l'abito scelto e confezionato da Nikita Pelizon o avreste preferito verla con altro?