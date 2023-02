NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

Nikita Pelizon al centro dell’attenzione mediatica

Una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Nikita Pelizon. Come sappiamo infatti fin dal primo momento la modella ha diviso il web, venendo supportata e sostenuta da tantissimi fan, ma venendo allo stesso tempo criticata da altrettante persone. Ciò nonostante ancora oggi la Vippona è una delle concorrenti più amate di questa edizione, e in molti si chiedono se sarà proprio lei a vincere il reality show. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web.

Sui social infatti sta girando un vecchio video di Nikita Pelizon, nel quale vediamo la modella parlare del Covid e della malattia che da ormai tre anni sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Queste le dichiarazioni della Pelizon, che hanno scatenato l’ira di moltissimi utenti:

“È una malattia anche gentile perché non se la prende coi bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici. Sì, alcuni sono stati malissimo, ma altri hanno avuto solo una febbre leggera. Speriamo che questo virus se ne vada. Forse in realtà ci sta insegnando che dovremmo essere più uniti come essere umani. Pensiamo a questo: noi siamo fatti per la vita eterna? Non credo. Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo di accettare che qualcuno possa morire. Ci rifiutiamo di voler soffrire per qualcuno che amiamo perché ci lascia prima del tempo secondo noi stabilito. Eppure noi siamo fatti per questo”.

una che dice che il covid è “anche gentile perché non se la prende coi bambini” e “perché non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante” per non parlare poi di tutto il resto del discorso non dovrebbe nemmeno stare in televisione. pic.twitter.com/bs7QgJZTqZ — Ⅎ🪁- ᴍᴀʀᴇ ғᴜᴏʀɪ ᴇʀᴀ (@Karmaaisabitchx) February 21, 2023

Nonostante le parole di Nikita Pelizon stiano facendo infuriare il web, c’è da fare un’importante precisazione. Come si evince, quello che sta girando è solo un estratto di un video sicuramente molto più ampio, di cui però purtroppo non si ha traccia. Di conseguenza dunque le parole di Nikita sono state estrapolate da un discorso e un contesto molto più lungo e profondo, e quindi non si può dare un giudizio su quanto si sente nel breve filmato.