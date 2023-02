NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

Ancora una volta ieri sera nel post puntata è scoppiata una piccola discussione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel corso della diretta del GF Vip 7 infatti si è parlato nuovamente del rapporto tra la schermitrice e Antonino Spinalbese e di quello tra il conduttore e Micol Incorvaia, che come sappiamo in passato hanno avuto una breve storia. Proprio il celebre volto di Forum ha affermato come la sorella di Clizia sia stata per lui un’ottima amica, ma le sue parole non sono piaciute ad Antonella. Dopo la puntata così i Donnalisi hanno avuto modo di avere un confronto, tuttavia i toni si sono ben presto scaldati. Ma non è finita qui. A un tratto infatti è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre chiacchierava con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si è scagliata duramente contro Micol Incorvaia, con un commento al vetriolo che ha indignato la maggior parte degli utenti. Queste le dichiarazioni della Vippona, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Invece tu con una persona che ti sei sc**ato svariate volte, che sia che eravate ubriachi, che è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto, tutte cose che mi hai detto tu. Non come fa qua la santarellina, me l’hai detto anche tu. Voglio sapere come mai adesso, che ci sei stato insieme, me ne ha dette di tutti i colori, mi offende, mi provoca in continuazione, parla male di me col microfono, tu non dica nulla, ma anzi la elogi in puntata. Io sono la tua fidanzata”.

ANTONELLA FIORDELISI SEI UNO SCHIFO!!! DEVI VERGOGNARTI!! IO DA DONNA MI VERGOGNO DI ESSERE RAPRESENTATA DA STO SCHIFO! #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/b4i59q1dhZ — È come un Fratellone (@gorettisanta1) February 21, 2023

In queste ore così il web si è letteralmente diviso. In molti infatti hanno duramente criticato Antonella Fiordelisi per il suo commento contro Micol Incorvaia, che non è piaciuto alla maggior parte degli utenti. Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra la Vippona ed Edoardo Donnamaria? Non resta che attendere per scoprirlo.